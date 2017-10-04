特朗普：提控槍為時尚早 不知槍案是否與IS有關北京新浪網 (2017-10-04 13:47)
原標題：特朗普：提出控槍問題為時尚早 不知槍擊案是否與IS有關
[環球網報導記者 張驁]美國的控槍問題在拉斯維加斯槍擊案發生后再次變得迫切。俄羅斯衛星網10月4日報導稱，美國總統特朗普3日表示，美國提出槍支管控的問題為時尚早。
報導稱，美國共和黨人一貫反對實行更嚴格的武器購買和持有規定，而民主黨則呼籲控槍。特朗普在前往波多黎各時向隨行記者表示：「或許這（控槍）將發生，但並非現在。」
此外，隨行記者詢問特朗普是否認為，槍手帕多克與「伊斯蘭國」或其他恐怖組織有關。特朗普回應稱「不知道」。
此前，「伊斯蘭國」武裝分子已聲稱對拉斯維加斯槍擊案負責。路透社援引白宮發言人的話報導稱，美國正對「伊斯蘭國」聲稱對此案負責一事進行調查，但尚未予以證實。
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