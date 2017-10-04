這份中文試題，你看得懂嗎？日前位在美國紐約的FDR高中（Franklin Delano Roosevelt High School）出了一份中文考題，艱難的程度甚至讓許多以中文為母語的網友，都大呼「太難了吧！」

綜合媒體報導，這份由美國紐約的FDR高中所出的期末中文試題，其中包含了四大項題目：同義詞、反義詞、造句，以及作文；然而仔細一看，第一題是「僦居」的同義詞為何？讓網友傻眼表示「第一題就掰掰了！」

除了同義詞中，一堆超困難單字、詞之外，反義詞也讓人大傷腦筋！究竟「羈絆」、「出淤泥而不染」的反義詞是什麼？網友直接喊放棄，並表示「以後學中文只好去國外吧！」

不過報導也指出，有該校學生出來澄清道，此份考卷是針對該學期所學的古文，北宋周敦頤之《愛蓮說》，以及蒲松齡之聊齋《大鼠》所製作，所以內容才會出現那些乍看困難的文字；另外，這份考卷也並非給外國人寫的，而是給華裔及中國大陸移民所使用的考題。