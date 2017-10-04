「僦居」的同義詞？這份中文考題讓網友大崩潰NOWnews今日新聞 (2017-10-04 14:13)
這份中文試題，你看得懂嗎？日前位在美國紐約的FDR高中（Franklin Delano Roosevelt High School）出了一份中文考題，艱難的程度甚至讓許多以中文為母語的網友，都大呼「太難了吧！」
綜合媒體報導，這份由美國紐約的FDR高中所出的期末中文試題，其中包含了四大項題目：同義詞、反義詞、造句，以及作文；然而仔細一看，第一題是「僦居」的同義詞為何？讓網友傻眼表示「第一題就掰掰了！」
除了同義詞中，一堆超困難單字、詞之外，反義詞也讓人大傷腦筋！究竟「羈絆」、「出淤泥而不染」的反義詞是什麼？網友直接喊放棄，並表示「以後學中文只好去國外吧！」
不過報導也指出，有該校學生出來澄清道，此份考卷是針對該學期所學的古文，北宋周敦頤之《愛蓮說》，以及蒲松齡之聊齋《大鼠》所製作，所以內容才會出現那些乍看困難的文字；另外，這份考卷也並非給外國人寫的，而是給華裔及中國大陸移民所使用的考題。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
中性 香水．CK one 中性香水．寶格麗 綠茶 中性香水．雅頓綠茶中性香水．One 中性 香水．CK 中性 香水．GIVENCHY 中性香水 100ml．氫元素中性香水．古典中性香水．ck one 中性 香水．CK ONE 中性香水 200ML．中性香水．綠茶中性香水
腹腫如孕婦？長期吃這些食物恐致肌瘤【優活健康資訊網】
李婉鈺節目自爆 議員吳志剛曾追過她【NOWnews今日新聞】
眼鏡度數一直變 小心白內障！【優活健康資訊網】
等不及「新婚之夜」？這張婚紗照挨批太Over【NOWnews今日新聞】
18歲以上應做乳癌篩檢！醫：分齡檢測更精準【華人健康網】