為金融機構提供強大的加密和交易安全性



阿姆斯特丹, 2017年10月4日 - (亞太商訊) - 數字安全領域全球領導者金雅拓及加密貨幣和區塊鏈應用的安全和基礎設施領導者Ledger日前宣布，雙方將達成技術夥伴關係，為加密資產應用提供高保證的安全基礎設施。



金雅拓和Ledger的聯合解決方案將集成Ledger的獨特區塊鏈開放式賬本操作系統 (BOLOS)到金雅拓的行業領先SafeNet硬件安全模塊(HSM)，為尋求充分利用加密貨幣的金融機構提供安全環境。該解決方案支持各種使用案例，如推出加密貨幣的可投資產品，或安全存儲加密貨幣。



過去數年，加密貨幣市場出現大幅的增長，現已達到1370億美元的市值，與之相比黃金和全球股票市場的市值分別為7.8萬億和83.8萬億美元（參見以下相關資料來源）。此外，多家大型銀行和對沖基金都已經宣布，為內部和外部使用發展和實施區塊鏈使用案例的計劃。



註冊Ledger的共同網絡研討會，了解基於區塊鏈的加密貨幣如何改變付款和金融服務。 http://bit.ly/2xQ1KlS



Eric Larcheveque，Ledger首席執行官解釋道：“隨著基於區塊鏈解決方案的市場價值增長，對銀行級安全產品的需求也在增長，金融機構正在尋求專門的經認證解決方案。我們計劃充分利用SafeNet HSM，為金融行業的客戶提供為其需求定制的獨特、安全產品線。”



Todd Moore，金雅拓加密產品高級副總裁評論道：“憑藉保護通信、設備和用戶的適當安全，區塊鏈可為當前無業務關係的雙方提供一個可信的平台，從而高效透明地做生意。在金融服務市場之外，我們還與Ledger合作，將BOLOS嵌入任何設備的安全元件，為市場帶來高保證的安全性，如智能能源應用、家庭自動化或可穿戴設備。”



客戶可以自定義基於帳戶的數字簽名政策，提高這些交易的用戶驗證安全要求。該解決方案還基於執行區塊鏈智能合同的能力，這是可以自助履行、自助執行的數字簽名合同。與傳統的代理商交易相比，加密貨幣交易的安全區塊鏈應用可以降低成本，節省時間，簡化金融組織的產品組合和合同管理流程。



區塊鍊是一項突破性的全新技術，作為一個分佈式賬本，為參與的各方直接提供交易權利，實現對等網絡的交易。區塊鏈支持更快、更加高效的交易和結算流程。



此外，區塊鍊是解決廣泛採用物聯網帶來的可擴展性問題的理想模式。物聯網設備的大量通信和產生的數據要求在邊緣進行交易，這是區塊鏈可以解決的問題。將經驗證的安全技術與物聯網網絡的分散化系統組合，可以實現效率、用戶隱私、用戶身份和交易驗證，以及安全離線存儲，從而防止盜竊或欺騙。



相關資源

- 加密貨幣市場貨幣化，CoinMarketCap.com，2017年9月27日 https://coinmarketcap.com/charts/

- 全球所有黃金的價值是多少？, OnlyGold http://bit.ly/2g8HUdY

- 全球一共開采出了多少黃金？, World Gold Council，2017年9月27日 http://bit.ly/2xYuE5m

- Bloomberg 的世界交易所市值，2017年9月26日



更多信息

- 金雅拓網絡硬件安全模塊 http://bit.ly/2n2ho8g

- 金雅拓加密一切白皮書 http://bit.ly/2nMnkSS

- 金雅拓保護任何云環境數據的三個步驟白皮書 http://bit.ly/2nMuwhY

- 使用Ledger和SafeNet HSM解決方案保護區塊鏈簡介 http://bit.ly/2g8o2rG

- Ledger推出BOLOS：區塊鏈開放式賬本操作系統 http://bit.ly/2xewKPH



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金雅拓（泛歐證券交易所 NL0000400653 GTO）是數字安全領域全球領導者，2016年的年營業額達31億歐元，客戶遍及180多個國家。金雅拓為這個日益互聯的世界帶來更多信任。



從安全軟件到生物識別和加密，我們為企業和政府提供技術和服務用以驗證身份及保護數據安全，並支持在個人終端、聯網設備、雲端及這些載體之間的服務。



金雅拓的解決方案定位於現代生活的核心領域，從支付到企業安全和物聯網。我們對身份、交易以及設備進行驗證，保護數據並為軟件創造價值——助力我們的客戶為數十億人和設備提供安全的數字服務。



我們擁有1.5萬名員工，分佈在全球48個國家的112個辦事處、43所個人化和數據中心，以及30個研究與軟件開發中心。



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關於Ledger



Ledger成立於2014年，是加密數字貨幣和區塊鏈應用安全和基礎設施解決方案領先供應商，分別在巴黎、維耶爾宗和舊金山設立了總部。Ledger擁有一隻由60名專業人員組成的團隊，為個人和公司開發保護加密數字貨幣資產的各種產品和服務，包括Ledger硬件錢包產品系列，該系列產品已經銷往165個國家。



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