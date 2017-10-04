香港, 2017年10月4日 - (亞太商訊) - 正通汽車近日發佈公告稱，公司與廈門國際金融技術擬在深圳市前海深港合作區合資成立深圳正源汽車科技，註冊資本總額為人民幣5億元，公司將成為正源科技公司的控股股東，各佔合資公司80%及20%股權。該合資公司的成立標誌著正通汽車互聯網汽車消費金融平台佈局全面完成，獲得包括摩根大通、瑞信及中金等大行的紛紛唱好。



摩根大通於研報中稱看好合資公司發展前景，預計可於今明兩年帶動正通汽車金融業務收入翻倍，盈利由去年的人民幣1.66億元料升至今年的人民幣3.7億元，2018年則達人民幣8.2億元。該行亦提到正通汽車獲中國銀行業監督管理委員會批准，持股95%的子公司東正金融的資金可由人民幣5億擴大至人民幣16億。東正金融貸款規模將由去年的人民幣42億元大升至今年的人民幣100億元，明年則達人民幣200億元。摩根大通上調正通汽車目標價，由港幣10元升至港幣14元，以反映公司核心的經銷業務和快速增長的汽車金融業務，並維持「增持」評級。



中金及瑞信亦發表研報稱唱好公司前景，中金將正通汽車2018年的盈利預期提升11.2%，至人民幣18億元，目標價則上調11%，至港幣13元 ，重申「買入」評級。瑞信亦上調正通汽車目標價，由港幣9.4元升至港幣10元，評級重申「跑贏大市」。瑞信認為成立該合資公司可望推動正通汽車的汽車融資業務，實現線上線下獲取客戶管道、大數據風控技術以及資產擔保證券雲平台的資源整合，顯示正通汽車為全面搭建汽車融資生態系統的努力，亦標誌著公司汽車金融業務邁向了新的發展平台。

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