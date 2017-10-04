（中央社記者黃麗芸台北2017年10月4日電）中秋節過後，因應施工需求，台水公司提醒，包括宜蘭、嘉義、高雄明天都有部分地區停水，影響時間分別為4、11和9 小時，高雄地區影響用戶達6238戶，請民眾留意。



根據台水官網最新資料顯示，宜蘭縣礁溪鄉仁愛路2至84號雙號側（含18巷、30巷、48巷、66巷、78巷、90巷和116巷），受汰換管線需求影響，明天下午1時至下午5時將停水4小時。



同時，嘉義縣大林鎮中林里中林路同樣將進行汰換管線工程，明天上午8時起至晚間7時止，將停水11小時，提醒用水戶留意。



至於高雄市和梓官區一帶，為配合高雄市政府水利局的箱涵改遷工程，台水公司七區管理處需配合斷管停水，包括彌陀區全區和梓官區梓信里等處，將於明天上午9時起至晚間6時止停水9小時，影響用戶估計為6238戶。



台水提醒，請用戶提早儲水，停水期間也應關閉抽水機電源，並將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。