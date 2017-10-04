（中央社記者田裕斌台北2017年10月4日電）進口車在台灣的市占率節節攀高，截至9月底，市占率高達40.8% ，造成國產車節節敗退的原因，車商直指，價格是主因。



根據統計，今年1至9月台灣車市新掛牌數約32.65萬台，其中進口車就有13.32萬台，占比超過4成，更令人驚訝的是，光是9月進口車賣出1.5萬台，已經占整個月新車掛牌數的47.8%，幾乎等於每2台新車上路，就有1台是進口車。



令人驚奇的還不止於此，除了豐田（Toyota）旗下有熱銷運動休旅車RAV4壓陣，市占率還能穩住進口車第一外，賣得最好的進口車竟然是一般人認為的高級車品牌賓士（Mercedes Benz），今年以來賣出2萬1237台新車，整體市占率已經站上5%的門檻，在台灣的新車市占率僅輸給國民車品牌豐田、本田（Honda）、日產（Nissan）及三菱（Mitsubishi）。



台灣車主對於豪華車品牌情有獨鍾，尤其是首購族就買進口車的比率不低，根據J.D. Power調查，新車首購族就入手豪華車品牌（賓士、BMW、奧迪、Volvo、Lexus）的滿意度相對高，最滿意的項目是交易條件。



也就是說，即使消費者購車前都會多方蒐集資訊，在對於車價也有一定認知下，J.D. Power調查也顯示，有近3成的車主還是認為實際成交價比想像中來得實惠許多。



車商分析，近年來進口車價格向下壓低，國產車價格卻反向墊高，讓兩者價格差距縮小，是讓不少車主變心轉向買進口車的原因。以RAV4為例，汽油款頂級的2.5升旗艦款標價新台幣125萬元，跟國產SUV的差距不到10萬元，怎麼會對消費者不具吸引力？



根據統計，台灣前10大車廠中，純進口品牌就占了4席，消費者寧願花2至3個月的時間等車從產地坐船運過來，也要買進口車；這也難怪馬自達（Mazda）在改為全進口策略後，銷售不減反增，熱銷車款Mazda3、CX-5幾乎都是要消費者排隊等車，足夠的產品力及價格，仍是吸引消費者上門的不二法門。