（中央社記者曹宇帆洛杉磯3日專電）美國萊斯大學研究人員發現，鋰電池添加瀝青及混合材質成分，充電速度可提升10至20倍，新款電池的電量由零至充飽，可能5分鐘就可完成。



電池如何快速充電又不會導致過熱、燃燒，甚至爆炸，是科學家們長期研究的方向。



萊斯大學（Rice University）教授屠爾（James Tour）與研究團隊研發的鋰電池充電成果，刊載於美國化學學會（American Chemical Society）的ACS Nano期刊，新質材可讓充電速度較現有的鋰電池快到10至20 倍。



屠爾領導的團隊使用未經處理的天然瀝青（Gilsonite），並與導電材質石墨烯奈米帶（Graphene Nanoribbon）混合材質，將可解決鋰電池充電需時過長與過熱等問題。



研究團隊把這款複合材料，附著於鋰金屬生成陽極，並以硫化碳生成陰極，完成瀝青鋰電池，經過500多次的充電與放電實驗，發現新電池充電速度相當快。



相較於鋰電池充飽電時間以小時計，屠爾和團隊研發的瀝青鋰電池，因電流密度每平方公厘可達20毫安培（20mA），充電速度較現有的鋰電池快10至20倍不等，也就是說不到5分鐘就可充飽。



此外，由於鋰電池的正極常見樹突（Dendrites），並且會擴散於整個裝置而蔓延至負極，如此將造成電池短路而燃燒或爆炸；但添加瀝青的鋰電池可抑制樹突的生成，使鋰電池的性能更穩定。1061004