賭城血案嫌犯女友回美 警盼助釐清動機中央社 (2017-10-04 13:36)
（中央社馬尼拉4日綜合外電報導）菲律賓當局今天表示，美國拉斯維加斯血案槍手裴德克女友丹利已自馬尼拉飛至洛杉磯。裴德克濫殺奪58條人命前，曾匯10萬美元給丹利，警察盼從她身上獲得凶嫌犯案動機的線索。
法新社和路透社報導，警方及移民單位消息人士表示，被美國警方列為血案「關係人」的丹利（Marilou Danley）3日晚間飛離馬尼拉。根據航班追蹤網站，她所搭乘的班機已於菲國時間4日上午（洛杉磯時間3日晚間）抵達美國。
菲律賓國家調查局（NBI）發言人斯瓦瑞茲（Nick Suarez）告訴法新社：「丹利上月抵達菲律賓，接著史蒂芬（裴德克）電匯10萬美元（約新台幣304萬元）到她的戶頭。」
「（美國）聯邦調查局（FBI）與國際刑警組織（INTERPOL）菲律賓辦公室合作，尋找她的下落。」
斯瓦瑞茲表示，FBI視62歲的丹利為「關係人」，但不見得是嫌疑人。
64歲裴德克1日晚間在賭城大道（Las Vegas Strip ）上的曼德雷灣（Mandalay Bay）酒店32樓，從窗戶朝地面音樂會民眾瘋狂開槍濫射，並在警方破門而入前舉槍自盡，沒有留下任何線索解釋犯案動機。
但執法當局希望能從丹利身上獲得一些解答。
定期接受相關簡報、要求匿名的官員告訴路透社，調查人員所作的假設是，10萬美元這筆錢，是裴德克給丹利的某種形式人身保障。
這名官員表示，美國當局亟欲詢問她，裴德克是否在大開殺戒之前鼓勵她離開美國。
澳洲政府證實，丹利是澳洲公民，20年前移居美國至賭城大道的賭場工作。（譯者：中央社周莉芳）1061004
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上一則：拉斯維加斯槍擊案兇手女友返抵美國
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