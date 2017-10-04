（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）一位來自加拿大諾瓦斯科細亞（Nova Scotia）的女士，鑽進了Uber司機黃波（Paul Hwangpo）車子的後座，開門見山點明目的地：「帶我到最近的捐血中心。」



對黃波這位在美國賭城拉斯維加斯的Uber司機而言，這女士的要求跟平常乘客不太一樣。



但今天可不是平常日。



這是59人遭到殺害，500多人受傷後的隔天。64歲退休會計師裴德克（Stephen Paddock）1日晚間從旅館高樓朝下掃射露天音樂會，造成重大死傷。



黃波載這位來自加拿大的乘客抵達醫療中心附近的捐血站。在那裡，外科醫師忙著修復病患中彈後重創的器官和斷裂的骨頭。她和數百人一起排隊，可能要等好幾個小時，才捐得到血。



路透社報導，捐血站工作人員表示，捐血者包括從亞利桑那州、加州來的遊客，甚至有來自中國大陸、日本、宏都拉斯、委內瑞拉、巴西和瑞士的遊客。一些巴西遊客表示，兩週前墨西哥發生災難性大地震，他們沒辦法為重建盡一份心力，於是用捐血來彌補。1061004