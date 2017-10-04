賭城慘案後看見人性光輝 民眾挽袖捐血中央社 (2017-10-04 13:30)
（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）一位來自加拿大諾瓦斯科細亞（Nova Scotia）的女士，鑽進了Uber司機黃波（Paul Hwangpo）車子的後座，開門見山點明目的地：「帶我到最近的捐血中心。」
對黃波這位在美國賭城拉斯維加斯的Uber司機而言，這女士的要求跟平常乘客不太一樣。
但今天可不是平常日。
這是59人遭到殺害，500多人受傷後的隔天。64歲退休會計師裴德克（Stephen Paddock）1日晚間從旅館高樓朝下掃射露天音樂會，造成重大死傷。
黃波載這位來自加拿大的乘客抵達醫療中心附近的捐血站。在那裡，外科醫師忙著修復病患中彈後重創的器官和斷裂的骨頭。她和數百人一起排隊，可能要等好幾個小時，才捐得到血。
路透社報導，捐血站工作人員表示，捐血者包括從亞利桑那州、加州來的遊客，甚至有來自中國大陸、日本、宏都拉斯、委內瑞拉、巴西和瑞士的遊客。一些巴西遊客表示，兩週前墨西哥發生災難性大地震，他們沒辦法為重建盡一份心力，於是用捐血來彌補。1061004
關鍵字：
上一則：拉斯維加斯槍擊案兇手女友返抵美國
下一則：拉斯維加斯槍擊案兇手女友返抵美國
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- MANSTYLE 心愛 0.10ct 鑽石墜子
- CK Calvin Klein graphic 閃亮的日子氣質腕錶-銀白/36mm
- 台塑生醫Dr's Formula綠茶薄荷控油洗髮精580g (12入)
- 【日本直人木業】靜心文匯日式實用三人布沙發
- LOTUS樂特斯 無穀火雞佐海洋鯡魚-全犬-10磅(中顆粒)
- 【微星B250平台】i5四核{幻雪神兵}GTX1080Ti獨顯電玩機(i5-
- 【優利亞-粉紅主義】雙人5尺簡約床頭箱+後掀床架
- RODERLY花嫁系列-精梳純棉 兩用被床罩組 加大八件式-愛情藍
- 科學人 (1年12期) 贈 頂尖廚師TOP CHEF經典316不鏽鋼複合金
- itabella．浪漫花嫁燙鑽高跟鞋-桃紅
犧牲與倖存:生命在拉斯維加斯槍擊慘案中的細節【北京新浪網】
韓國效仿中國中秋放假10天 但首爾這群人卻想哭【北京新浪網】
肉身擋彈 美國大叔：我老了他們還年輕【中央社】
拉斯維加斯屠殺隔日 賭城已不太像賭城【中央社】
賭城屠殺59死、527人受傷 民眾逃亡「從屍體身上爬過去」【Kairos 風向新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》