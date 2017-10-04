（中央社記者陳家倫上海4日電）距離中國大陸去年9月30日的打房潮已逾周年，根據統計，光今年就有逾百個縣級以上城市發布超過150次的打房政策。只是，儘管官方「擠泡沫」意志堅強，要「刺破泡沫」卻很難。



中國國家統計局9月發布的70城房價顯示，中國大陸15個一、二線熱點城市的8月房價與7月相比全面「凍漲」。回顧大陸房市近一年來局部降溫明顯，被視為是為了中國共產黨第19次全國代表大會召開的「金融維穩」重點之一。



中新網引述中原地產研究中心統計數據，光是今年，已有超過100個縣級以上城市發布各種相關房地產調控的措施約150多次。以北京來說，相關房地產政策發布超過20次，15個核心熱點城市發布調控政策均超過4次。



自2016年「930」房市調控潮開始後，一年來，北京新成屋和中古屋合計簽近19.56萬戶，年跌幅達38.9% 。特別是今年5月以後，北京房市成交量持續走低，自6 月起，北京連續多月成交量低於1萬戶，價格跌幅也是第一。



回顧近來的打房政策，「限售」成了最新法寶。「十一」長假開始前一星期，包括西安、南昌、南寧、長沙、貴陽、桂林、海南、寧波、福建等在內的二、三線城市都推出了限售政策。



以重慶來說，新購住房兩年內不得交易，貴陽要求3年內不得轉讓。據統計，中國大陸已經有45個城市執行了不同年限的限售政策，要求所有新購或者部分新購房源，一定年限過後才可轉賣。



諷刺的是，伴隨著一、二線城市調控加碼，炒房資金卻不斷外溢到三、四縣城市。官方數據顯示，70個大中城市中，三、四線城市8月房價年漲幅支撐了整體市場，房地產開發投資也保持高速成長。宏觀來看，房價成長腳步並未被拖住。1061004