拉斯維加斯槍擊案兇手女友返抵美國中廣新聞網 (2017-10-04 13:31)
美國拉斯維加斯槍擊案兇手的女友丹莉返抵美國，在機場就被FBI調查人員接走。警方說，她目前是關係人身份。
這起槍擊案，不包括兇手，已經有59人死亡，這是美國史上，死傷最慘重的槍擊案。
警方今天公佈攻堅人員貼身攝影機拍攝到的畫面，據報導，兇手在他飯店房間的門孔以及房間外的走道上，都裝了攝影機，以便掌握攻堅人員的動態，他在警方進入房間前自盡。
調查人員在飯店房間搜到23把槍，裡面的12把進行過加工，可以連發，他在其他兩個住所，還藏匿了二十多把槍，三地加起來，槍枝總數接近五十把。
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