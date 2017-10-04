（中央社雪梨4日綜合外電報導）新的研究今天警告，即使澳洲達到巴黎氣候協定中遏止全球暖化的目標，雪梨和墨爾本還是會在25年內經常面臨高達攝氏50度的高溫。



法新社報導，澳洲國立大學（ANU）主導、國際財團氣候系統科學卓越中心（Centre of Excellence for Climate System Science）協助的研究指出，澳洲其他地區也應該對極端高溫做好準備。



研究評估在196國簽訂的巴黎氣候協定下，未來極端氣溫的可能強度。巴黎協定目標以工業革命時期前的氣溫為基準，遏止全球氣溫升幅控制在攝氏1.5到2度以內。



研究主要作者、澳洲國立大學氣候科學家路易斯（Sophie Lewis）說：「澳洲各大城市，像是雪梨和墨爾本，可能會遭遇全球暖化升溫攝氏2度以內的攝氏50度空前高溫。」她還說，這種情況可能在2040年代以前發生。



「澳洲夏季氣溫升高，暗示著其他大城市也應該準備好面對未來的空前高溫。」



即使在遏止全球暖化的努力下，研究的氣候模型預測，維多利亞省（Victoria）和新南威爾斯省（New South Wales）每日溫度將超過歷史紀錄高達攝氏3.8度。



澳洲去年在巴黎協定修正案中設下遠大目標，要在2030年以前讓碳排量比2005年減少26%到28%。



這會讓2005年到2030年間的人均碳排量減少50%到52%。



澳洲重度使用燃煤火力發電，加上相對較少的2400 萬人口，被認為是最嚴重的人均溫室氣體污染國。（譯者：中央社李佩珊）1061004