（中央社記者黃麗芸台北4日電）水情趨緊，桃園與台南地區10月已轉為「水情稍緊」綠燈。經濟部水利署今天表示，昨晚於西勢水庫進行地面人工增雨，可望挹注2.7萬噸流量，10月中將召開抗旱會議預作因應。



中央氣象局今天表示，東北風帶來明顯雨勢，今天中秋節北部和東部無緣賞月，並對全台7縣市發布豪雨和大雨特報，包括北北基、宜花東和屏東等7縣市。



為因應宜蘭縣山區及花蓮地區豪雨特報，經濟部水利署應變小組已於今天上午10時30分進行三級開設。



台灣每年11月到隔年4月進入枯水期，但今年汛期降雨不佳，全台旱象逐漸浮現。水利署副署長王藝峰今天接受中央社記者訪問時表示，為把握這波降雨雲系，已於昨晚7時30分在基隆市西勢水庫進行地面增雨作業，希望藉此增加基隆河上游集水區降雨量。



王藝峰說，這波人工增雨確實對於桃園、雙北市和基隆市降雨有所助益，根據統計資料來看，西勢水庫集水區至今天上午8時的累積降雨量達16毫米，預估入庫流量可達2.7萬噸。



另外，基隆河上游也有降雨，對於基隆整體水情約有5天的效益。



今年水情相較往年吃緊，王藝峰舉例指出，目前幾個主要水庫蓄水量較往年同期都少很多，像是曾文水庫和烏山頭水庫就減少約1億噸，石門水庫約減少5000多萬噸，未來仍會視天氣情況持續進行人工增雨作業。



他表示，水利署對水資源調度因應，除包括日前已將桃園和台南的水情燈號自10月起從「水情正常」藍燈轉為「水情稍緊」綠燈，也請台水公司協調北水處擴大對翡翠水庫的增援用水。



同時，預計10月中旬將召開抗旱會議，進行各單位協調作業及抗旱因應之道，目前整體水情狀況有待持續觀察。1061004