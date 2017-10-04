（中央社記者謝靜雯台北4日綜合報導）美國職棒季後賽今天開打，美聯外卡驟死戰洋基與雙城砲火連連，洋基隊菜鳥賈吉季後賽初亮相就開轟，終場以8比4獲勝，接下來將在分區系列賽與印地安人交手。



首局雙城隊杜傑爾（Brian Dozier）首打席開轟，羅沙里歐（Eddie Rosario）再補上兩分砲，開賽就取得3比0領先；洋基下半局追分，靠著安打、保送，葛雷戈里斯（Didi Gregorius）3分砲，一棒扳平比數。



洋基隊比賽前4局，局局有得分攻勢，賈德納（Brett Gardner）二局開轟，三局靠著接連安打添分，四局賈吉（Aaron Judge ）敲出兩分砲，替球隊拉開領先差距。



賈吉菜鳥年繳出單季52轟的亮眼成績，跟著球隊進到季後賽，今天季後賽初亮相就開轟，成為洋基第3名在季後賽首場出賽就開轟的菜鳥新秀。



兩隊全場總計敲出5發全壘打，洋基隊23歲先發投手塞維里諾（Luis Severino）面對6名打者，僅抓到1個出局數，被敲4支安打，包括2發全壘打，失掉3分後提前退場，洋基隊提早啟動牛棚，替球隊穩守戰局。



洋基隊外卡驟死戰搶勝，接下來將從台灣時間10月6日起，與印地安人隊舉行5戰3勝制的分區系列賽。1061004