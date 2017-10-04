（中央社記者陳俊華台北4日電）財政部長許虞哲表示，為提升政府及民間投資，財政部將改革租稅、完備法制環境；同時，為因應產業缺地需求，盤點國有非公用土地31筆、約19.16公頃，供經濟部遴用。



立法院財政委員會5日將邀請許虞哲等人，針對「如何具體提升政府及民間的投資，落實加速投資台灣」進行專案報告。



根據財政部已送抵立法院的書面報告指出，為促進民間參與基礎建設，財政部不斷強化促進民間參與公共建設法，並建置民間參與公共建設投資平台，提供民間投資公共建設單一窗口、協助保險業資金投入公共建設，辦理招商大會，同時也釋出公共建設案源，供保險業評估。



許虞哲表示，財政部規劃改革租稅制度，包括研擬所得稅法部分條文修正草案 ，另外配合經濟部研擬「產業創新條例」修正草案、 配合國家發展委員會擬具「外國專業人才延攬及僱用法」草案等，建立符合國際潮流且具競爭力的所得稅制，促進實質投資。



此外，因應產業缺地需求，許虞哲說，財政部盤點國有土地，增加市場供給。針對產業缺地問題，財政部國有財產署篩選國有非公用土地31筆，面積約19.16公頃，供經濟部遴用。



他說，財政部也督導公股金融事業投資金融服務，提升數位競爭力、督導公股銀行提供金融支援，導引資金進入民間投資。



許虞哲說，根據國發會發布8月份國內景氣信號，由黃藍燈轉為綠燈，顯見台灣景氣持續復甦。為進一步推升經濟成長，財政部將適時因應內外環境變動，配合政府政策，提供各項妥適政策工具。1061004