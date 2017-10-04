原標題：俄外長：奧巴馬卸任前為美俄長期合作埋隱患，給特朗普留困難

[環球網綜合報導]俄羅斯衛星網10月4日報導稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫就美俄問題表示，兩國關係降至當前的低水平並非俄方之過，「這是奧巴馬政府政策的直接後果，導致合作基礎被破壞。他卸任前還為兩國的長期合作埋下隱患，給繼任者造成困難。」

據報導，拉夫羅夫在接受《中東日報》採訪時表示，莫斯科希望俄美兩國關係會走出困境。他認為，「俄美走出人為製造的困境是有希望的，但未來兩國關係不但由俄方決定，而取決於美方」。