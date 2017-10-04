中新網10月4日電 據外媒報導，英國一對同為民航機師的孿生兄弟，當年相隔30分鐘出世。近日，他們分別從瑞典和瑞士駕駛客機，在相隔30秒先後降落倫敦希思路機場，完成機師生涯的最後一程，正式退休。

據悉，哈特與尼克兩兄弟當日執飛最後一程，哈特從瑞典哥德堡起飛，尼克則在瑞士日內瓦起飛，先後飛抵倫敦希思路機場。哈特形容能夠與兄弟一起退休，是「絕妙的結束機師工作方式」。

哈特兩兄弟的機師生涯始於1987年，當時哈特加入英國航空公司，而尼克則在2012年加入後來被英航併購的英倫航空，兩兄弟歷年來合共飛行時數高達4.5萬小時。

雖然兩人屬於同一公司，卻從來沒有一起駕駛過同一班機，也因此鬧出笑話。

尼克表示，由於他們從沒告訴同事有孿生兄弟任機師，有次他在機場遇見認識哈特的英航機師，對方誤以為他是哈特，好奇問他為何穿上英倫航空的制服，令他啼笑皆非。