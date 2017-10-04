女子誕女后確診患癌 準備未來17年禮物替自己陪伴北京新浪網 (2017-10-04 12:50)
中新網10月4日電 據外媒報導，義大利一名女子去年8月21日誕下愛女后，被告知患上乳腺癌，時日無多。於是，她決定購買未來17年的節日禮物，在離世后逐年贈予女兒，陪伴女兒成長。
據悉，40歲的吉羅托誕下女兒安娜后，在開心的同時被告知確診患癌。丈夫在她確診患癌的同月，決定與她成婚。
安娜在年幼時將收到吉羅托給她的書本和玩具，在13歲時會擁有首飾，14歲就有「秘密日記」，18歲時會收到一個地球儀，裏面有所有吉羅托推薦的旅遊地點。
吉羅托同時為女兒的每份禮物附上錄音帶，更有兩本寫滿的筆記，希望為安娜提供指引。
遺憾的是，吉羅托在上周，不敵癌魔離世。
責任編輯：孫靜波
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