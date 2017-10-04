日職／「二刀流」大谷日職最終戰？ 先發戰歐力士NOWnews今日新聞 (2017-10-04 12:42)
日本火腿隊好手大谷翔平今（4日）將在主場札幌巨蛋出戰歐力士隊，由於他可能在今年球季完就赴美發展，因此被日本媒體認為是他日職生涯最終戰，就看這位強投豪打的「二刀流」好手有怎樣的成績。
大谷本季因為受傷，所以也是稍晚復出，加上他又有大腿拉傷、感冒等狀況，球運也受到影響，本季他以投手身分出賽4場，拿下2勝2敗戰績，防禦率4.96。
不過大谷依舊是天生神力，打擊方面他本季出賽63場，打擊率高達3成40，8轟、31分打點，也是很恐怖的成績。
大谷在火腿隊待了5年時間，有機會跟達比修有、田中將大等前輩一樣，到大聯盟殿堂挑戰。
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