發票特別獎 累計創造345位千萬富翁 139張未兌領NOWnews今日新聞 (2017-10-04 12:56)
為鼓勵民眾持續維持購物消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，統一發票自 100 年 1-2 月期起開出新台幣 1,000 萬元特別獎1組。根據財政部統計，累計 至 106 年 5-6 月期，總計已開出 484 張千萬元特別獎，已兌領 345 張，未兌領 139 張，也為台灣創造了 345 位千萬富翁。
財政部指出，今年 5-6 月期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「99768846」，共誕生 11 位千萬富翁，原本還有 4 位千萬元特別獎得主尚未領獎，不過，在9月 25 日及9月 26 日有2名中獎人現身領走千萬獎金，因此，還剩下2位未領獎，其中1張中獎發票是台北文山區羅斯福路 6 段全國加油站花 1000 元加油，另1張則是在新北市中和區景平路全家超商購買 3 項食品共 148 元。
此外，106 年 7-8 月期統一發票特別獎也在9月 25 日開出，中獎號碼為「33612092」，可兌領特別獎發票有 11 張，領獎期限至 107 年1月5日，連同 106 年 5-6 月期仍在領獎期限（106 年 11 月6日以前）內尚未兌領的 2 張特別獎發票，合計有 13 個特別獎等候幸運民眾領取，財政部也呼籲，民眾仔細檢視持有的發票，如對中特別獎應盡速領獎，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。
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