（中央社記者黃雅娟台北2017年10月4日電）815全台大跳電，巨路是否該列為不良廠商，中油擬發函工程會尋求協助。工程會指出，如果只有公文，因為佐證文件不齊，很難草率判定，依照慣例不會代替機關做出判斷。



行政院公共工程委員會副主委顏久榮接受中央社記者訪問，針對不良廠商認定程序作出解釋。他表示，一般機關認定合作廠商為不良廠商後，應依政府採購法，將理由及事實通知廠商，違反哪些政府採購法條文，如果廠商不予理會，機關可以將廠商刊登政府公報，列為拒絕往來廠商，停權期間廠商就不能參加任何一種標案。



不過，針對機關提出的理由，廠商也可以提出異議，如果機關不接受，廠商可以向工程會提出申訴。工程會將由申訴審議委員會，最後判定廠商是否符合不良廠商條件。



顏久榮表示，如果廠商不接受遭列不良廠商，期限內必須提出申訴，沒有申訴或是回應，機關通知廠商後就可以提報為不良廠商，一旦提報廠商將無法進行申訴等救濟措施。



工程會主任秘書蘇明通接受訪問時指出，根據政府採購法第102條，廠商接到機關通知，可以在20日之內提出異議，如果不能接受機關回覆的內容，15日內必須要向工程會提出申訴；工程會的申訴審議委員會將於40 日內審議完成，如果無法做出審議，可以再延長40日。通常工程會將選定1至3名委員，根據文件或是雙方陳述意見做出審議結果。



中油與巨路原有的系統維護案，因9月21日合約到期，預計10月下旬將進行新案招標。如果中油提列巨路為不良廠商，而巨路不服提出申訴，根據政府採購法，最後判定巨路是否為不良廠商的行政程序可能長達4個月。



未被判定為不良廠商前，巨路還是可以繼續參與新案投標，為此中油近日擬發函工程會請求釋疑。而因停電造成台電損失部分，台電擬向中油求償，中油因此也已發函向巨路公司索賠。



顏久榮表示，一般機關雖然會發函至工程會，詢問合作廠商是否為不良廠商，要求釋疑，不過由於佐證文件不齊，或者是機關可能根據自己立場列舉事實，以及考慮到廠商或許有不可抗力因素等，無法根據一紙公文就判斷廠商是否要停權。如果機關或廠商都不服申訴審議委員會審議結果，最後就得繼續向行政法院提起訴訟。