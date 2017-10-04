（中央社記者黃兆平紐約3日專電）駐加拿大代表處今天在渥太華舉行中華民國106年雙十國慶酒會，駐加代表龔中誠感謝加國朝野力挺台灣參與國際組織，加國聯邦參眾議員等政商僑學界共500多人與會。



國慶酒會在城堡飯店（Fairmont Chateau Laurier ）舉行，以祥獅獻瑞鑼鼓聲揭開序幕，與會來賓高唱加拿大及中華民國國歌，龔中誠夫婦與出席政要共同舉杯、合切蛋糕，祝賀台加友誼。



加拿大執政黨聯邦眾議員、加台國會友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）等70位加國聯邦參眾議員、外交團成員、政府官員及僑學商界人士到場祝賀，場面熱鬧盛大。



龔中誠表示，台加避免雙重課稅協定自2017年1月起正式生效，感謝加國參眾議員力挺，寄望台加早日啟動投資保障協議，擴大雙向投資。



另外在中斷14年後，加拿大航空今年6月恢復溫哥華直飛台北航線，相信有助雙邊交流。



龔中誠強調，在踏實外交原則下，台灣強化與各國友好關係，雖然不是聯合國會員國，已發表首份永續發展目標「國家自願檢視報告」，並重申推動參與國際民航組織、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約、國際刑警組織等決心。



台灣泰雅族瑪優舞團在酒會中演出，熱鬧精彩，酒會準備刈包、鹽酥雞、珍珠奶茶、月餅等各式台灣小吃，另有多種口味的台灣啤酒、高粱及噶瑪蘭威士忌等，喜氣洋洋。1061004