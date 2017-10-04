匯流新聞網記者黃有容 / 綜合報導

Google自駕車團隊Waymo和Uber的侵權官司尚未打完，事件主角，前Google工程師Anthony Levandowski被爆出成立新興宗教「未來之路（Way of the Future）」。這個宗教信仰的不是人、不是神，而是人工智慧機器人。Levandowski似乎以讓機器人統治世界為目標，堅信人工智慧將會創造神一般的存在。

「未來之路」在2015年9月就創立。根據《WIRED》報導，其創立目的在於「促進發展基於人工智慧產生的神」。雖然這個組織到目前為止，都沒有繳交美國國稅局要求宗教組織提出的非營利文件，但其確實存在，主導人就是Levandowski。

Levandowski的個人第1個機器人，完成在他就讀加州大學柏克萊分校時。他對機器人的天分和熱愛，讓他在大學時就年收5萬美元、還沒畢業就在學校附近買了房。在這之後，他將目光放在運輸上，認為「由電腦控制車輛」這個技術是一片寶地。在Levandowski研究出電腦必須依靠感光成像等技術，才能成功控制車輛之時，2007年，他加入了Google，成為自動駕駛專案Waymo的創辦人之一。

不過，Levandowski在Google的10年間，製造出許多爭議，包括把自己參與的510 Systems公司，以高價讓Google收購。雖然Google曾想開除他，但還沒付諸行動，Levandowski就在2016年1月底辭職。他帶了一群工程師另外創立自動駕駛卡車研發公司Otto，並且很快地發表第1款自駕車。

不到幾個月，Otto就被Uber以6.8億美元收購，而對Otto快速發表新車感到事有蹊翹的Google也展開內部調查。很快地，Waymo於2017年2月底控訴旗下自駕車Otto侵犯其專利權，稱Levandowski在離職前竊取公司光達系統（LiDAR）以及電路板等超過14,000筆機密資料，進入Uber後，同樣技術便用於Uber的自駕車。

Uber在6月表示，Levandowski不願配合調查、交出個人裝置，也不願簽署書面聲明，已遭到Uber開除。

不過，被以前的工作夥伴形容為「個性狂躁」、「對機器人有超凡執著」的Levandowski在Uber還是找到了志同道合的夥伴，那就是Uber前執行長Kalanick。據報導，Kalanick曾傳訊息給Levandowski，狂言要「用1個機器人接管世界」。

Levandowski在職涯中兩次被收購，讓他賺進了大把鈔票，就算失業也能活得很好。而他將帶著拜人工智慧為「師父」的「未來之路」走向哪裡，整個矽谷也都很好奇。

消息來源： WIRED

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