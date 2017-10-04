駐加代表處雙十國慶酒會 溫馨熱鬧中央社 (2017-10-04 12:30)
駐加拿大代表處在渥太華舉行106年雙十國慶酒會，加國政商僑學界500多人與會，場面盛大熱鬧。前排右5、6是駐加代表龔中誠夫婦。（駐加代表處提供）中央社記者黃兆平紐約傳真 106年10月4日
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