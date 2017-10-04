雅加達新省長將就任 消弭分歧為首務中央社 (2017-10-04 12:30)
印尼首都雅加達省長阿尼斯將於10月中就任。他日前向中央社記者表示，就任後的優先任務之一就是推動選後大和解，不分立場、階層，團結雅加達人民。中央社記者周永捷雅加達攝 106年10月4日
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