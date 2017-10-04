（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國飛行事故調查機構今天表示，將率領調查一項促使法國航空A380超級巨無霸客機30日迫降加拿大的發動機爆裂案。當時機上載有500多人。



路透社1日報導，加拿大、法國與美國事後討論誰該率領調查這起發生在格陵蘭島上方的事故。



將調查權交給法國航空事故調查局（BEA），意味著調查人員可以開始計劃在這個可能不宜居住的地區展開罕見搜尋行動，尋找在半空中脫離這具發動機而失蹤的3公尺寬風扇。



法航這班從巴黎飛往洛杉磯班次編號66的飛機，途中以無線電發出求救信號，接著改道降落於拉布拉多（Labrador）鵝灣（Goose Bay）機場。事件中無人受傷。



航空事故調查局證實，發動機的主要風扇與進氣口脫離不見。當局計劃在丹麥的協助下尋找失蹤零件。



調查局發言人表示：「那是我們所設想的，但這得視降雪情況而定。」位於加拿大的飛機數據記錄器初步分析結果，已助調查人員確定搜尋地區。



調查局表示，只有飛機右側的4號發動機及周圍機身受損，提高飛機飛回歐洲進一步檢查的機會。（譯者：中央社周莉芳）1061004