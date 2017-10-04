（中央社記者周永捷雅加達4日專電）印尼首都雅加達省長阿尼斯將於10月中旬就任。他表示，就任後的優先任務之一就是推動選後大和解，不分立場、階層，團結雅加達市民。



雅加達選戰期間，若干穆斯林團體多次走上街頭，抗議前省長鍾萬學褻瀆可蘭經，引發社會騷亂。支持鍾萬學的民眾選後發動群眾活動，外界一度憂心雅加達情勢動盪。



曾任印尼教育文化部長的阿尼斯（Anies Baswedan ）日前接受中央社記者訪問時表示，他的團隊致力接觸各方人士，就像之前做的一樣。



他說，他和團隊成員主動接近不論是極右派、極左派、上層精英和基層民眾，徵詢他們的意見。



阿尼斯指出，雅加達過去就是缺乏團結一致的感覺，這也是他往後會積極推動的工作，努力讓雅加達民眾和諧相處。



他表示，做為一個團結雅加達的省長，這樣的概念是代表省長願意接觸雅加達每一個角落的人民。他說：「我們希望這個城市能夠團結起來，也希望這個城市的人民有團結一致的感受。」



原本選前不被看好的阿尼斯出乎各界意料勝出，他究竟有什麼樣的魅力？



阿尼斯曾任總統佐科威（Joko Widodo）2014年總統大選的競選總部發言人。今年47歲的他是政壇新秀，38歲時被任命為帕拉馬迪那大學（Paramadina）校長，是印尼史上最年輕的大學校長。



總統大選期間，阿尼斯代表佐科威面對媒體，流利的英文、沉穩得宜的應答和充分掌控選戰節奏，為選情緊繃的佐科威陣營加分不少。



當時佐科威面對國際媒體的策略及議題設定，都出自這位熟悉國際情勢的前大學校長之手。



競選初期，多項民調顯示阿尼斯在3組候選人中的支持率敬陪末座，不過，隨著選情發展，大學校長出身的他，以知識分子具國際觀的背景，加上開明派穆斯林的形象，讓他在雅加達穆斯林及年輕世代選民中獲得支持。



選戰期間，阿尼斯競選主軸強調改革、創新、追求公平競爭及世代正義。



此外，屬溫和派穆斯林的阿尼斯強打「穆斯林牌」，選前密集訪視伊斯蘭聯盟（Syarikat Islam）總部與伊斯蘭習經院，並參加大規模的祈禱及誦經活動，爭取穆斯林支持



阿尼斯分析，雅加達的富者和貧者、有知識及缺乏知識者、有工作及無工作者間的差距相當懸殊，這樣的差距有越來越嚴重的趨勢。



他的優先任務是解決不平等現象，具體內容包括創造就業機會，其次為穩定食物價格、提升所有人的教育品質，包括讓民眾能接受高等教育，特別是讓窮人有機會接受教育。1061004