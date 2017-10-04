籃網開季勝尼克，辮子「林書豪」8分3助攻中廣新聞網 (2017-10-04 12:01)
美國職籃NBA，布魯克林籃網第一場熱身賽在麥迪遜花園球場出戰紐約尼克。籃網全場快速進攻傳導，一共投進了16個三分球，最後以115比108打敗沒有安東尼的尼克。「辮子林」林書豪得到八分助攻三次。兩隊兩天後要在籃網主場再度交手。
（陳楷報導）
籃網從拓荒者找來的克萊伯生病缺席開幕熱身賽，林書豪綁著辮子新髮型先發，第一節並沒有表現，第二節再度上場才傳給卡羅投進外線自己也投進三分球。可能取代安東尼小前鋒位置的麥德摩特上半場投進三個三分球，但被點名接班尼克領導人的波辛吉斯出手11次只進四球。下半場開賽籃網五分鐘又打出21比5的攻勢，取得18分領先，221公分的波辛吉斯表演三分線切入換手運球扣籃，但尼克總教練何納希克打完三節就讓主力球員休息，最後八分輸給籃網。
林書豪一共上場21分鐘出手九次進了兩球都是三分球，把進攻球權都交給羅素，另外傳出三次助攻也失誤三次，抓了三個籃板一次阻攻，籃網全隊以五成命中率投進16個三分球，七名球員得分兩位數，羅素19分，基爾派崔克15分，布克抓了13個籃板。至於尼克少了安東尼，並沒有改善防守，小哈達威17分七籃板，坎特17分，波辛吉斯15分。
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