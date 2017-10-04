林書豪與羅素雙衛亮相 籃網力克尼克中央社 (2017-10-04 12:08)
（中央社記者黃兆平紐約3日專電）美國職籃NBA熱身賽，籃網今天作客紐約麥迪遜花園廣場，以115比107力克尼克隊。以全新髮型亮相的後衛林書豪拿下8分，另一後衛羅素表現亮眼，攻下19分。
開賽前，兩隊先為賭城拉斯維加斯槍擊慘案默哀。
尼克（New York Knicks）與籃網（Brooklyn Nets ）今夏陣中皆有重要球星被交易出去，球迷對少了尼克前球星安東尼（Carmelo Anthony）、前籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）的賽事，感覺有些不太適應。
尼克與籃網在季前熱身賽較勁，籃網總教練艾特金森（Kenny Atkinson）為免球員受傷，主力球員上場時間不若一般正規賽長，林書豪與羅素上場皆約20分鐘。
新球季頂著新髮型的林書豪，繳出8分、3籃板、3助攻，但也發生3次失誤。從洛杉磯湖人隊轉進的羅素（D'Angelo Russell）打來毫不怯場，開場連砍6分，全場拿下19分、4助攻，表現最佳。
林書豪與羅素新組成的籃網雙衛組合，今晚合力攻下27分，算是成功的操兵演練。1061004
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