拉斯維加斯槍擊案兇手最近匯出大筆現金中廣新聞網 (2017-10-04 12:01)
美國拉斯維加斯槍擊案的兇手裴德克，最近戶頭有十多筆大額金錢進出，除了十多筆一萬美元的賭款之外，他還匯了十萬美元去菲律賓，他的同居女友目前就在菲律賓。
槍擊案調查人員，還在尋找他犯案的動機，他們從他的帳戶進出紀錄中發現，近幾個禮拜，他至少有十多筆金額一萬美元的款項匯兌，在犯案前的幾天，他匯出一筆十萬美元到菲律賓，報導沒有說，收款人是誰。
據了解，兇手裴德克喜歡賭博，幾個禮拜內十多筆一萬美元的賭金，是否有異常，還是平常他就賭那麼大，有待進一步調查。
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