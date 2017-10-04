美國拉斯維加斯槍擊案的兇手裴德克，最近戶頭有十多筆大額金錢進出，除了十多筆一萬美元的賭款之外，他還匯了十萬美元去菲律賓，他的同居女友目前就在菲律賓。



槍擊案調查人員，還在尋找他犯案的動機，他們從他的帳戶進出紀錄中發現，近幾個禮拜，他至少有十多筆金額一萬美元的款項匯兌，在犯案前的幾天，他匯出一筆十萬美元到菲律賓，報導沒有說，收款人是誰。



據了解，兇手裴德克喜歡賭博，幾個禮拜內十多筆一萬美元的賭金，是否有異常，還是平常他就賭那麼大，有待進一步調查。



