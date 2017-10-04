美聯外卡驟死戰今天登場，由握有主場優勢的洋基迎戰雙城隊，洋基靠著「法官」Aaron Judge的2分砲，以及終結者Aroldis Chapman（查普曼）在第9局飆出3次三振，以8:4擊敗雙城，晉級美聯分區系列賽。

客隊雙城來者不善，首局開路先鋒Brian Dozier就敲出陽春砲，幫助雙城先馳得點，且Jorge Polanco保送上壘後，Eddie Rosario轟出右外野方向的2分砲，雙城第1局就攻下3分。讓洋基先發投手Luis Severino只投了0.1局就失3分退場。

而雙城則是派出生涯沒在洋基球場拿過勝投的Ervin Santana先發，儘管打線開賽就給他火力支援，不過他在1局下被Didi Gregorius轟出3分砲，一口氣失掉領先優勢，且在2局又被Brett Gardner轟出陽春砲，洋基再度領先。

9月狀況優異的Judge，在4局下轟出2分打點全壘打，為洋基拉開比分，且7局滿壘時，Aaron Hicks選到四壞球保送，洋基再進帳1分保險分。

9局上洋基派出終結者Aroldis Chapman登板，雖然被敲出1支安打，不過他飆出3K，幫助洋基守下勝利。

洋基贏得這場比賽後，將和印地安人進行5戰3勝的美聯分區系列賽，首戰印地安人將派出Trevor Bauer擔任先發投手。