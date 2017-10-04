中華職棒／前中信兄弟管理 控告球團超時工作NOWnews今日新聞 (2017-10-04 12:09)
前中信兄弟球團管理戴泰發因為跟球團調解加班費不成，今天選擇跟《自由時報》爆料，並且控訴球團未依照勞基法按實際工時發給加班費。
綽號「發哥」的戴泰發，在球團位置屬於管理，主要負責相關球員事務，他認為「球賽結束後才能離開球場」，並且每周只有休一天，加上未給予加班費，因此一狀告上法院。
他今年3月向北市勞動局申訴，後來離職想要跟球團求償120萬元，球團只願給18萬元，因此調解不成。
不過也有前球員爆料，「發哥」常常請假，在球隊也有一些「狀況」發生，這或許也是兩造對薄公堂的原因。
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