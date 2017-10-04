法國國會下議院通過新的反恐法，希望透過強化治安執法，讓已經實施了快兩年的緊急狀態退場。新的反恐法將納入一些過去在緊急狀態下才能採取的措施，包括簡化民宅搜索的申請程序以及不須要取得司法單位批准，就可以限制個人的行動。



多數法國民眾都贊成賦予治安單位更大的權限，人權團體則期期以為不可。



法國在2015年巴黎恐攻之後，發布緊急狀態，到目前為止，緊急狀態令已經六度延長，多數民眾都認為，無限期實施緊急命令，對民主不利。



