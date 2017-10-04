原標題：英農田首次使用全自動機械耕種或改變農業發展

[環球網綜合報導]據英國《每日郵報》9月26日報導，在英國什羅普郡，無人駕駛拖拉機、聯合收割機和無人機種植用來種植大麥，此舉或可改變農業的面貌。

位於什羅普郡的哈珀亞當斯大學的研究人員與農業公司在該項目上進行合作，並制定了精確的決策。研究人員表示，這項研究可以徹底改變農業發展方向，解放農民。研究員喬納森？吉爾（Jonathan Gill）說：「近幾年來，人們一直把注意力放在提高耕作精度上，但我們使用的大型機器與這種工作方式不兼容。這些大型機器很重，會破壞土壤。如果將來我們在這個項目上將二者結合，它不僅能創建更精確的產量圖，重量還能更輕。」

在這個名叫「全自動耕種」的項目中，首先使用無人駕駛拖拉機精確播種大麥，隨後，噴洒殺蟲劑、除草劑和化肥，最後，全自動聯合收割機開始收割成熟的春大麥。在這項歷時數月的項目中，研究人員使用無人機來檢測農田，確保作物均衡生長。此外，他們還使用了市場上常見的小型機械。

他們相信使用輕型拖拉機可以減少對土壤的壓實度，能夠改善土地質量，從而提高產量。該研究團隊希望該項目能夠通過對冬季作物的重複試驗。該項目中機電一體化的研究人員馬丁？阿貝爾（Martin Abell）表示：「這個項目旨在證明，在全自動耕種土地的技術方面沒有任何壁壘。從我們尋找機會到實踐證明，都獲得了巨大的成功。」（實習編譯：錢洪立 審稿：朱盈庫）