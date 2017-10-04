怕在校產子 印尼高中對女學生驗孕惹議中央社 (2017-10-04 11:47)
（中央社記者周永捷雅加達4日專電）印尼邦加勿里洞省一所高中日前對全校女學生驗孕，理由是不希望有學生在校產子。校方的作法引發爭議，外界認為這是侵犯女學生的人權及隱私。
印尼「論壇新聞」（Tribunnews）報導，這所高中的校長表示，校方執行測試是因為先前勿里洋（Belinyu）有高中女生在學校產子，校方因此決定對全校女學生驗孕。
姓名縮寫為ZK的女學生證實，全校女學生都接受驗孕，校方告訴她們到廁所採集尿液當檢體。當女學生採集尿液時，老師在門口把守，避免學生調包。
ZK表示，老師會給她們驗孕工具。她身為學生，認同教師們的作法。
全校女學生經驗孕後，發現有人已經懷孕。校方未透露將對學生採取何種措施，也未表示是否會要求她退學。
在印尼，學校對女學生驗孕並不常見。今年7月，西爪哇潘甘達朗（Pangandaran）一所技職學校要求女生入學時得驗孕，一名沒有發生過性行為的女學生被錯驗懷孕遭退學，造成她極度沮喪和困窘。
印尼警察及公務員也傳出要求實施「處女檢查」，引發爭議。人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，印尼警方對有志擔任警察的婦女實施處女檢查，是歧視，傷害並羞辱女性。
印尼培養公務員的公共行政學院也傳出要求女學員接受是否仍為處女的檢驗，招致國際人權組織抨擊，印尼內政部得知後喊停。1061004
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
犧牲與倖存:生命在拉斯維加斯槍擊慘案中的細節【北京新浪網】
韓國效仿中國中秋放假10天 但首爾這群人卻想哭【北京新浪網】
肉身擋彈 美國大叔：我老了他們還年輕【中央社】
拉斯維加斯屠殺隔日 賭城已不太像賭城【中央社】
賭城屠殺59死、527人受傷 民眾逃亡「從屍體身上爬過去」【Kairos 風向新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》