（中央社記者周永捷雅加達4日專電）印尼邦加勿里洞省一所高中日前對全校女學生驗孕，理由是不希望有學生在校產子。校方的作法引發爭議，外界認為這是侵犯女學生的人權及隱私。



印尼「論壇新聞」（Tribunnews）報導，這所高中的校長表示，校方執行測試是因為先前勿里洋（Belinyu）有高中女生在學校產子，校方因此決定對全校女學生驗孕。



姓名縮寫為ZK的女學生證實，全校女學生都接受驗孕，校方告訴她們到廁所採集尿液當檢體。當女學生採集尿液時，老師在門口把守，避免學生調包。



ZK表示，老師會給她們驗孕工具。她身為學生，認同教師們的作法。



全校女學生經驗孕後，發現有人已經懷孕。校方未透露將對學生採取何種措施，也未表示是否會要求她退學。



在印尼，學校對女學生驗孕並不常見。今年7月，西爪哇潘甘達朗（Pangandaran）一所技職學校要求女生入學時得驗孕，一名沒有發生過性行為的女學生被錯驗懷孕遭退學，造成她極度沮喪和困窘。



印尼警察及公務員也傳出要求實施「處女檢查」，引發爭議。人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，印尼警方對有志擔任警察的婦女實施處女檢查，是歧視，傷害並羞辱女性。



印尼培養公務員的公共行政學院也傳出要求女學員接受是否仍為處女的檢驗，招致國際人權組織抨擊，印尼內政部得知後喊停。1061004