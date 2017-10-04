獅象對決 獅派洋投拚登頂中央社 (2017-10-04 11:41)
（中央社記者黃巧雯4日台北綜合報導）統一獅目前僅落後排名首位的Lamigo桃猿隊0.5場勝差，下半季爭冠還有希望，今天迎戰中信兄弟隊派出洋投麥克爾先發，若能搶勝，排名將與猿隊暫時並列第一。
獅隊3日靠著潘武雄雙響砲擊敗富邦悍將隊，與首位猿隊勝差僅剩0.5場，獅隊、猿隊下半季目前各還有4 場、3場比賽要打、獅隊若想拿下下半季冠軍，勢必得場場搶下勝利。
獅隊今天與中信兄弟在台中洲際球場交手，派出麥克爾先發對決中信兄弟洋投伍鐸。獅隊麥克爾今年出賽8場皆擔任先發，戰績2勝4敗，防禦率5.85。
麥克爾今年先發對決過中信兄弟兩場，戰績1勝1敗，對戰防禦率4.91，被打擊率為0.222。
由於中信兄弟下半季爭冠無望，若想要打季後賽，只能靠猿隊拿下下半季冠軍，中信兄弟今天派出洋投伍鐸先發，力拚全年勝率第2名。
伍鐸今年25場先發中有16場優質先發，戰績13勝8敗，防禦率3.56，勝場數已超過前兩年總和。伍鐸今年與獅隊交手3勝4敗，對戰防禦率4.02。
不過伍鐸今年被潘武雄敲過2支全壘打，而潘武雄3 日面對富邦悍將隊才剛擊出雙響砲，打擊手感正夯，對伍鐸是嚴峻考驗。1061004
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