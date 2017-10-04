原標題：日本希望之黨首批推舉192名候選人 均讚成修憲

中新網10月4日電 據日本媒體報導，日本希望之黨（黨首為東京都知事小池百合子）3日宣布推舉192人作為眾院選舉的第一批候選人。前眾議員若狹勝認為，獲得推舉的所有候選人都對修改憲法持讚成立場。

據悉，第一批候選人中小選區191人，比例代表1人，匯入希望之黨的民進黨出身者共有110人。

小池在東京都內就第一批候選人向記者強調：「大家彙集到了一面旗幟之下，將朝著相同的方向，完善各自能夠戰鬥的態勢。」

若狹與前環境相細野豪志、民進黨方面的前外相玄葉光一郎在國會內召開記者會，發佈了第一批候選人名單。若狹表示在選舉公告發佈前，預計候選人將達到眾院額定議席的過半數（233以上）。相關人士表示，其中也包括26名若狹主持的政治塾「輝照塾」成員。

若狹就修憲問題明確表態：「作為政黨，我們就對修憲本身持讚成立場達成了一致。」

另一方面，執政的自民黨在黨總部召開選舉對策總部會議，全權委託幹事長二階俊博、選對委員長鹽谷立處理尚未推舉候選人的埼玉11區、山梨2區和岡山3區相關事宜。在埼玉11區與山梨2區，自民黨與無黨派的前眾議員都力爭獲得推舉；在岡山3區，自民黨的前眾議員和新人提交了申請。

另一方面，立憲民主黨與共產黨則出現了合作競選的動向。作為攜手共鬥的一環，日本共產黨3日撤下了原計劃在眾院埼玉5區這一立憲民主黨黨首枝野幸男的選區參選的候選人。