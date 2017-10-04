紐西蘭是慢性病盛行國家，每年在糖尿病方面的花費達20億美元。現任紐西蘭毛利國王原本因糖尿病面臨截肢，經介紹到台北榮總接受治療後復原良好，免去截肢命運。這項成功的醫療外交，也促成台灣與紐西蘭醫療機構的進一步交流，為政府新南向政策增添助力。

因人口老化，紐西蘭也是慢性病問題最嚴重的國家之一，每年在糖尿病醫藥和相關花費達20億美元。紐西蘭第七任毛利國王圖黑堤亞(King Tuheitia)也患有糖尿病，因併發症被診斷需截肢，後來在民進黨立委陳瑩的介紹於今年(2017年)7月到台北榮總就醫。北榮醫務企管部主任李偉強表示，經北榮出動內科、外科、骨科醫師及營養師所組成的醫療團隊精心診治，花了6週時間，成功救回圖黑堤亞原來在紐西蘭被建議需向上截肢的腳。李偉強：『(原音)紐西蘭毛利族的國王，聽到台灣的醫療水準很進步，可是過去沒有來過，經過陳瑩陳立委介紹之後，特別來台北榮民總醫院做治療；接受治療之後，他覺得非常驚艷，覺得台灣的醫療水準跟他所在的紐西蘭來說，不僅毫不遜色，甚至超過。』

李偉強指出，因為治療成效良好，圖黑堤亞國王於8月回診後，促成紐西蘭當地醫療機構於9月份來台交流，不但為醫療外交添佳話，也是醫療新南向政策成功的最佳證明。李偉強：『(原音) 我相信這對政府現在推動的新南向政策是一個很有重要性的一步，因為紐西蘭及澳洲的醫療水準也是非常進步，當地的人看到台灣的醫療進步其實完全不亞於那個地方，不僅可以加強雙方的交流，更可以很有效率的把台灣的優質醫療介紹給紐西蘭、澳洲的國際朋友，這個對政府促進國際醫療跟南向政策，應該是非常有利的幫忙。』

為感謝陳瑩協助安排來台接受醫療療程，並感謝台灣政府提供的相關協助，圖黑堤亞國王也特別親贈二級紐西蘭毛利皇室勳章給陳瑩，多位毛利領袖並高度讚揚台灣醫療技術，希望未來雙方可以有更密切的交流。