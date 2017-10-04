（中央社紐約聯合國總部3日綜合外電報導）北韓常駐聯合國代表慈成男（Ja Song Nam）今天指控美國一直在阻擋經濟發展，並批評對窮國祭出制裁措施，目的是「摧毀現代文明」。



法新社報導，慈成男表示，北韓將頂住制裁打擊，繼續「憑藉自力更生和自行發展的精神，沿著打造社會主義強權的道路走下去」。



慈成男是在聯合國大會一場辯論會上發言，這場辯論聚焦在聯合國全球發展目標，力拚在2050年前消除極端貧困、促進健康和教育。



美聯社也報導，慈成男說：「美國一直堅持於前所未見的核子威脅和勒索、經濟制裁和封鎖，否認我們的生存和發展權益，然而他們只會導致我們加強警戒和擴大勇氣。」



他表示，為達聯合國的發展目標，「我們應立即除去美國高壓措施，包括對開發中國家祭出的制裁」。



他說，美方措施「正試圖摧毀現代文明，並且讓這個世界陷入中世紀的黑暗」。



聯合國安全理事會已對北韓祭出歷來最嚴厲的制裁，懲處北韓核子和飛彈測試。安理會8月切斷北韓的煤和其他金屬出口，接著9月將出口禁令範圍擴大到紡織品、北韓外派勞工，同時也限制石油出口。



美國也對與北韓做生意的企業祭出單方面制裁措施。1061004