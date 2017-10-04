全球民間擁槍6.5億支 美國佔42%每百人90支北京新浪網 (2017-10-04 11:29)
原標題：全球民間擁槍6.5億支 美國佔42%每百人90支
人民網訊 據《今日美國》報導，總部設在日內瓦的研究機構「小武器調查」估計，全世界民間共有6.5億件武器，美國人持有數量佔42%。美國人擁有槍支最多，世界排名第一，平均每100人有90件武器。
全世界民間武器排名第二的葉門，每一百人持有55件武器，正陷於血腥內戰，也是阿拉伯世界最貧困的國家。
哈佛傷害控制研究中心主任海明威David Hemenway）說，美國人均槍支死亡率超過其他20多個高收入國家。使用世界衛生組織的死亡數據，海明威發現美國同武器相關的兇殺死亡率超過奧地利、法國和芬蘭等高收入國家25倍；而在15-24歲年齡組，美國的兇殺死亡率比那些國家高49倍。美國每天平均300人遭槍擊，100人在謀殺案、企圖自殺案和事故中死於槍傷。
根據研究機構弗拉芒和平研究所（Flemish Peace Institute）的數據，在總人口為7.4億、相當於美國人口兩倍多的歐盟，每天平均18人死於槍傷，但其中75%是自殺。在2010到2015年美國每年平均8592起凶殺案，相當於鄰國加拿大的5倍多。
阿拉巴馬大學刑事司法教授蘭克福德（Adam Lankford ）的研究發現，美國大規模槍擊案超過任何國家。大規模槍擊案的定義為一次受害者4人以上。蘭克福德研究171個國家的大規模槍擊案之後，發現從1966年到2012年全球至少三分之一大規模槍擊案是發生在美國。根據網路研究機構槍支暴力檔案的數據，在2016年，美國發生383起大規模槍擊案，2015年為333起。
關鍵字：
上一則：越南中秋節 兒童最興奮
下一則：越南中秋節 兒童最興奮
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日本 毛毯．加大毛毯．SYNCO 毛毯．迪士尼 毛毯．Rhino 毛毯．毛毯 5尺．SNOOPY 毛毯．拉拉熊 毛毯．新格 毛毯．FP 毛毯．長毛毯．兒童毛毯．毛毯睡袋．成人毛毯．北方 毛毯．ROSE 毛毯．JJL 毛毯．costco 毛毯．Kitty 毛毯．西川 毛毯．fleece 毛毯．angry 毛毯．嬰兒毛毯．Steiff 毛毯．angel dear 毛毯．MINNIE 毛毯．兩用毛毯．BONNIE 毛毯．MICKEY 毛毯．LACOYA 毛毯
- 【IDEAL】德國原裝進口 2604-Croos/Cut B4 短碎狀碎紙機 (2
- 【西歐】數位錄影音筆8G (P1000)
- 【大巨光】臉盆單孔單槍水龍頭(ESD-63221R)
- RED STONE for HP C8543X[高容量]環保碳粉匣(黑色)
- 【Brother】MFC-T800W連供複合機超值優惠組(送無線鍵盤滑鼠
- UB優美 UB-8158 粉碎狀/短碎狀碎紙機
- nonno 低調奢華幾何碎鑽楔型跟鞋-黑
- RED STONE for EPSON S051161[高容量]環保碳粉匣(黑色)
- 【環球】高級精緻PU皮革椅面-工作椅/洽談椅/會客椅/餐椅(三
- ee9驚豔美人~金屬鉚釘透膚網紗拼接露趾楔型跟拖鞋＊黑色
德媒：台灣女孩在飛德國班機上發燒去世【中央社】
北韓擬恐攻旅中韓人 中國南韓繃緊【中廣新聞網】
為何愛滋總跟同志掛鈎？3個原因告訴你【KNOWING新聞】
澳研發出「神奇膠水」 傷口能在一分鐘內癒合【Kairos 風向新聞】
名製片人 哈維溫斯坦被控性侵【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》