原標題：全球民間擁槍6.5億支 美國佔42%每百人90支

人民網訊 據《今日美國》報導，總部設在日內瓦的研究機構「小武器調查」估計，全世界民間共有6.5億件武器，美國人持有數量佔42%。美國人擁有槍支最多，世界排名第一，平均每100人有90件武器。

全世界民間武器排名第二的葉門，每一百人持有55件武器，正陷於血腥內戰，也是阿拉伯世界最貧困的國家。

哈佛傷害控制研究中心主任海明威David Hemenway）說，美國人均槍支死亡率超過其他20多個高收入國家。使用世界衛生組織的死亡數據，海明威發現美國同武器相關的兇殺死亡率超過奧地利、法國和芬蘭等高收入國家25倍；而在15-24歲年齡組，美國的兇殺死亡率比那些國家高49倍。美國每天平均300人遭槍擊，100人在謀殺案、企圖自殺案和事故中死於槍傷。

根據研究機構弗拉芒和平研究所（Flemish Peace Institute）的數據，在總人口為7.4億、相當於美國人口兩倍多的歐盟，每天平均18人死於槍傷，但其中75%是自殺。在2010到2015年美國每年平均8592起凶殺案，相當於鄰國加拿大的5倍多。

阿拉巴馬大學刑事司法教授蘭克福德（Adam Lankford ）的研究發現，美國大規模槍擊案超過任何國家。大規模槍擊案的定義為一次受害者4人以上。蘭克福德研究171個國家的大規模槍擊案之後，發現從1966年到2012年全球至少三分之一大規模槍擊案是發生在美國。根據網路研究機構槍支暴力檔案的數據，在2016年，美國發生383起大規模槍擊案，2015年為333起。