道奇隊即將在國聯季後賽登場，今（4日）進行電話記者會，日籍好手達比修有預計10日將對洛磯、響尾蛇兩隊中的勝隊先發，這也是他披上道奇隊球衣後，首度打季後賽。

道奇隊目前排的先發輪值是第一戰王牌左投Clayton Kershaw（柯蕭）、第二戰由Rich Hill掛帥主投。

總教練Dave Roberts表示：「因為本季Rich Hill在主場投得比較好，達比修有在那裡都沒問題。」

道奇隊首戰將於7日上午出戰響尾蛇、洛磯勝隊，展開不可思議的季後賽之旅。

