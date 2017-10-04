中新網10月4日電 據「中央社」報導，巴西警方在聖保羅市南區發現長達500米，通往巴西銀行保險庫的地下隧道，共16名嫌犯被逮捕。

據報導，刑事調查局銀行搶劫案警長羅培斯表示，犯罪集團共投資400萬巴西幣，參與盜竊計劃者每人拿出20萬巴西幣，意圖從銀行保險庫盜走10億巴西幣。

圖片來源：巴西聖保羅警察局。

這聽來像電影情節，但卻是真實發生的事情，犯罪集團的計劃若成功，將是世界上最大宗銀行盜竊案。

警方在聖保羅市北區的一座倉庫破獲犯罪集團，還有4名嫌犯在逃。

圖片來源：巴西聖保羅警察局。

報導稱，犯罪集團在4個月前買下聖保羅南區一棟住宅，從屋內開始挖掘。警方3個月前接獲密報，開始監視集團的行動，挖掘工程於9月27日完成，確定目的地是巴西銀行的保險庫后，當局隨即採取行動。

警方指出，隧道的挖掘由木頭和鐵條支撐，高度足夠一人站立。

巴西史上最大宗銀行盜案發生在2005年，巴西銀行保險庫被盜走約1.65億巴西幣。警方認為，12年前被逮捕的犯罪分子中，有人參與這次的保險庫地道搶劫計劃。