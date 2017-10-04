巴西警方發現500米隧道 遏阻全球最大銀行盜竊案北京新浪網 (2017-10-04 11:05)
中新網10月4日電 據「中央社」報導，巴西警方在聖保羅市南區發現長達500米，通往巴西銀行保險庫的地下隧道，共16名嫌犯被逮捕。
據報導，刑事調查局銀行搶劫案警長羅培斯表示，犯罪集團共投資400萬巴西幣，參與盜竊計劃者每人拿出20萬巴西幣，意圖從銀行保險庫盜走10億巴西幣。
圖片來源：巴西聖保羅警察局。
這聽來像電影情節，但卻是真實發生的事情，犯罪集團的計劃若成功，將是世界上最大宗銀行盜竊案。
警方在聖保羅市北區的一座倉庫破獲犯罪集團，還有4名嫌犯在逃。
圖片來源：巴西聖保羅警察局。
報導稱，犯罪集團在4個月前買下聖保羅南區一棟住宅，從屋內開始挖掘。警方3個月前接獲密報，開始監視集團的行動，挖掘工程於9月27日完成，確定目的地是巴西銀行的保險庫后，當局隨即採取行動。
警方指出，隧道的挖掘由木頭和鐵條支撐，高度足夠一人站立。
巴西史上最大宗銀行盜案發生在2005年，巴西銀行保險庫被盜走約1.65億巴西幣。警方認為，12年前被逮捕的犯罪分子中，有人參與這次的保險庫地道搶劫計劃。
責任編輯：何路曼
關鍵字：
上一則：越南中秋節 兒童最興奮
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日本 毛毯．加大毛毯．SYNCO 毛毯．迪士尼 毛毯．Rhino 毛毯．毛毯 5尺．SNOOPY 毛毯．拉拉熊 毛毯．新格 毛毯．FP 毛毯．長毛毯．兒童毛毯．毛毯睡袋．成人毛毯．北方 毛毯．ROSE 毛毯．JJL 毛毯．costco 毛毯．Kitty 毛毯．西川 毛毯．fleece 毛毯．angry 毛毯．嬰兒毛毯．Steiff 毛毯．angel dear 毛毯．MINNIE 毛毯．兩用毛毯．BONNIE 毛毯．MICKEY 毛毯．LACOYA 毛毯
- 【美華 HD-800 卡拉OK組】BA-1063+ACT-941+Mercury 7.4(伴
- 【御鼎】七層複合金單把炒鍋(36cm)
- 【FH AUDIO】X1(HI-FI 立體聲擴大機)
- RED STONE for HP CC364X[高容量]環保碳粉匣(黑色)
- 【AOC】AGON AG352QCX 35型 21:9 VA曲面 FreeSync 200Hz
- 【Royal Elastics】男-Icon 休閒鞋-藍/紅(02071-501)
- LANCOME蘭蔻 真愛奇蹟女性淡香精 100ml TESTER
- TAS 一字金屬飾扣羊皮樂福高跟鞋-知性藍
- 《親子天下》1年11期 +《少年牛頓》1年12期
- CALTAN-女用真牛皮夾 皮件 中短夾 皮夾 信用卡夾 鈔票夾 零
德媒：台灣女孩在飛德國班機上發燒去世【中央社】
北韓擬恐攻旅中韓人 中國南韓繃緊【中廣新聞網】
為何愛滋總跟同志掛鈎？3個原因告訴你【KNOWING新聞】
澳研發出「神奇膠水」 傷口能在一分鐘內癒合【Kairos 風向新聞】
名製片人 哈維溫斯坦被控性侵【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》