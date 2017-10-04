（中央社記者黃名璽東京4日專電）由日本最大在野黨民進黨分裂出的立憲民主黨正式成立，預計在眾議院大選提名超過50人；民進黨另一批政治人物將由希望之黨提名，屆時恐將出現昔日同志對戰的情況。



日本政局變化快速，首相安倍晉三宣布解散眾議院，東京都知事小池百合子搶先宣布成立希望之黨。眾院解散後，最大在野黨民進黨主席前原誠司宣布不提名候選人，盼全數由希望之黨提名，民進黨形同退出選舉。



民進黨出身的前官房長官枝野幸男等人，因不認同希望之黨理念，另籌組立憲民主黨。每日新聞報導，除了枝野幸男及民進黨前眾議員長妻昭等14人，包括新人在內還有33人有意加入立憲民主黨。



另外，未獲希望之黨提名的民進黨內定候選人也可能加入，預料立憲民主黨將提名超過50人參與眾院大選。



長妻昭表示，立憲民主黨考慮在全國11個比例代表選區都推出候選人。



枝野幸男在東京街頭演說時說，森友學園及加計學園的問題，不只是醜聞，也涉及稅金使用的問題。有關安全保障法制，這種違憲的法律必須早日修正。



希望之黨3日公布首波提名，192人中民進黨出身者為110人，約達6成。希望之黨與立憲民主黨若在相同選區提名，將出現民進黨昔日同志相殘的局面。



立憲民主黨可能依2016年共產黨、社民黨在參議院選舉的合作架構，研究在眾院小選區選制中共推候選人。共產黨委員長志位和夫說，希望與立憲民主黨、社民黨等盡可能合作，並表明將不會在枝野幸男的選區提名候選人。



另外，日本放送協會（NHK）報導，過去支持民進黨的日本工會全國聯合會，在民進黨分裂後，將不會支持特定政黨，只要與聯合會的政策一致，不問黨派，將個別支持理念一致的候選人。1061004