雪梨墨爾本 未來可能攝氏50度中廣新聞網 (2017-10-04 11:01)
研究預言，氣候暖化的趨勢如果繼續下去，即使巴黎氣候協定設定的正負兩度C目標達成，澳洲的兩大城市雪梨與墨爾本，也有可能會在幾十年內，見到攝氏五十度的高溫，
2013年雪梨曾創下攝氏45.8度的高溫紀錄，墨爾本則在2009年出現過攝氏46.4度。
這項研究只針對維多利亞和新南威爾斯兩個省，不過專家說，澳洲以及全球其他地區，預料也會愈來愈熱。史上最熱年度之一、2015年的熱，到了2025年，可能成為常態。
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