推廣平昌冬奧 南韓江原道知事將赴美中央社 (2017-10-04 11:05)
（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）南韓江原道知事崔文洵將在10到16日，前往美國紐約和洛杉磯展開多項活動，為2018年平昌冬季奧運宣傳造勢。
南韓聯合新聞通訊社報導，崔文洵將與美國全國廣播公司（NBC）、有線電視新聞網（CNN）、紐約時報（New York Times）等美國媒體記者舉行座談，介紹平昌冬季奧運籌備情況。
江原道政府11日將在紐約時代廣場舉行默劇、快閃和贈品活動。崔文洵13日將會晤洛杉磯高層，並在市議會發表演講。
江原道政府還將在洛杉磯韓國慶典場地，設置平昌冬奧宣傳館和江原道特產專賣店，並與當地物流商簽署出口江原道特產的協議。1061004
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