英國脫歐談判將進入第5回合 關鍵議題未達成共識北京新浪網 (2017-10-04 10:50)
中新網10月4日電 據外媒報導，歐盟與英國的脫歐談判進度有限，雙方對分手費等3大議題尚未達成共識。英國期望10月下旬進入討論未來關係的第2階段，但歐盟回應稱，還沒準備好。
歐盟執委會主席容克在法國史特拉斯堡的歐洲議會總部發表談話，提到脫歐談判時說：「目前沒有取得足夠進展，直到現在，我不能說我們準備進入第2階段。」
資料圖片：歐盟委員會主席容克。 中新社記者 何蔣勇 攝
報導稱，歐盟與英國已展開4回合的脫歐談判，但雙方對財務、公民權利及愛爾蘭問題等3項議題共識有限。歐盟一再示警，以目前情況看來，英國恐難如願在10月下旬進入第2階段，啟動自由貿易協議等議題。
針對雙方岐見，歐盟堅持在分手費方面，原先28國一起支付的款項，決不能只由27個國家來擔負，英國要交的錢一分不會多，但一分也不能少。外界初步估算，歐盟要求英國負擔金額約在600億到1000億歐元之間，但英國方面表示僅願意支付200億歐元。
當地時間3月29日午間，英國啟動「脫歐」程序的信函被遞交至歐洲理事會主席圖斯克手中。由此，英國與歐盟之間的「分手」談判將正式展開。
在公民權利方面，雖然英國表示會確保旅英歐盟公民的權利，但歐盟不滿意英國提出的方案，憂心旅英的歐盟公民變成二等公民。
至於愛爾蘭邊境管理問題，英國表態不希望在脫歐之後，設立愛爾蘭與北愛爾蘭之間的邊境崗哨，但如何管理邊境，英國政府沒有詳細方案。
據悉，歐盟與英國下周將在布魯塞爾舉行第5回合談判，歐盟首席談判代表巴尼耶呼籲，越早達成共識，就可儘早討論未來的夥伴關係。
責任編輯：孫靜波
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