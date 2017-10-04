同年同月同日同個醫院出生 小兩口27年後共結連理北京新浪網 (2017-10-04 10:50)
中新網10月4日電 據美媒報導，美國一對在同年同月同日同一家麻州醫院出生的男女，於27年後交換誓言，共結連理。
據悉，葛梅斯和拜羅斯已於9月9日結婚。兩人都是1990年4月28日在波士頓南方約64公里陶頓的同一家醫院出生。
小兩口成長的小區相距僅數公里，之後在高中通過共同的朋友認識。
葛梅斯表示，她和拜羅斯很早就知道是同一天生日。她表示他們是一見鍾情。葛梅斯說：「我認為這很神奇，這種事相當罕見。我相信命運，我想這就是一個例子吧。」
2007年，17歲的他們開始交往，當時告訴父母這個同天同醫院出生的巧合時，他們甚至記得當天遇到過彼此。
葛梅斯說，她有張在育兒室的照片，背景有個神秘嬰兒，很可能就是拜羅斯，但他的臉照得太模糊，無法確定就是他。「我們多年來一直想找出答案，我們知道照片中的是男嬰，因為他戴藍帽」。
就在這樣的緣分下，10年後，27歲的他們終於修成正果。
責任編輯：何路曼
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