MLB／法官開轟 外卡戰洋基領先雙城NOWnews今日新聞 (2017-10-04 10:44)
今天大聯盟季後賽正式點燃戰火，美聯外卡驟死賽率先登場，洋基靠著「法官」Aaron Judge的2分砲，5局結束取得7:4的領先。
此役洋基派出Luis Severino擔任先發投手，不過開賽Brian Dozier就從他手中敲出陽春砲，雙城先馳得點，且Jorge Polanco保送上壘後，Eddie Rosario轟出右外野方向的2分砲，雙城首局就攻下3分。
不過雙城先發投手Ervin Santana也好不到那去，1局下對首名打者Brett Gardner投出保送後，接著被Judge敲出安打，Didi Gregorius擊出右外野方向3分砲，一口氣將比分追平。
且Gardner在2局下轟出陽春砲，為洋基取得領先，隨後雙城再度將比分追平，不過3局下洋基又進帳1分，且Judge在4局轟出2分打點全壘打，把比分拉開至3分差。
外卡驟死賽一戰定生死，勝者晉級；敗者淘汰，今天勝出的隊伍，將在美聯分區系列賽遭遇印地安人隊。
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