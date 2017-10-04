（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）美國拉斯維加斯槍擊案造成59人喪命，反對槍枝的英國主持人皮爾斯摩根今天在節目中訪問支持擁槍的美國人羅伯茲，場面十分火爆。



拉斯維加斯發生美國近代史上傷亡最慘重的槍擊案，64歲的槍手裴德克（Stephen Paddock）從飯店32樓房間朝音樂節觀眾開火，造成至少59人死亡，500多人受傷的慘劇。警方在飯店房間內查獲大批槍械，槍手犯案動機仍不明。



鏡報（Mirror）報導，皮爾斯摩根（Piers Morgan ）在早安英國（Good Morning Britain）節目訪問美國全國步槍協會（NRA）成員羅伯茲（Dan Roberts）。



摩根在訪問中拿著一顆健達出奇蛋（Kinder SUPRISE）詢問羅伯茲，為何美國禁止進口出奇蛋，卻允許民眾擁有槍械。



美國憲法第二修正案保障個人擁有槍枝的權力，但健達出奇蛋因裡頭含有玩具，可能造成孩童誤吞異物，在美國禁止販賣。



羅伯茲聽到問題後笑了出來，讓皮爾斯摩根大動肝火，向對方怒說：「不要笑。這不好笑，有600多人中彈。」羅伯茲不甘示弱說：「不，這很好笑。你的比喻太荒謬了。」兩人都提高分貝。



皮爾斯摩根表示，如果美國在事件後沒有改變，他真的對美國的未來感到憂心；如果美國在這次事件後沒有修法，英國人真的會非常驚訝。



羅伯茲卻說，他認為非常有可能在這次事件後不會有任何改變。



另外，英國首相梅伊（Theresa May）今天在曼徹斯特召開的保守黨大會時，除了對槍擊案死傷者致上慰問，也表示美國現在該有所行動，加強槍枝管制。



梅伊接受倫敦廣播公司（LBC）訪問說：「當然他們（美國）現在會想要有所行動。」梅伊對比英美對槍枝管制的不同態度。她表示：「據我了解，這個人帶了很多槍到旅館，家裡還有更多槍。」



她說：「這顯然和我們國家不同，我們有非常嚴格的槍枝法。我認為大多數人現在都會想，美國會被這起事件嚇到，因此想要採取行動。」1061004