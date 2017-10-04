（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）美國拉斯維加斯一名酒保在加拿大籍年輕男子死後答應他女友及母親的請求不離開他的身邊，之後便留在他身旁整整4個小時，伴他走完最後一程，感動無數網友的心。



法新社報導，拉斯維加斯賭城大道1日晚間一場演唱會發生大屠殺事件，古茲（Heather Gooze）對一名陌生人展現同情心的事傳到網路上後，讓她受到許多人讚揚。



43歲的古茲告訴「CBS今晨」（CBS This Morning）：「我會希望有人為了我這麼做」、「我會希望他們別讓我獨自一個人。」



在鄉村歌手傑森阿爾丁（Jason Aldean）於「91號公路豐收音樂節」（Route 91 Harvest Festival）表演期間發生濫射事件，古茲說，她當時正在現場一處貴賓帳棚的酒吧工作。



事發後有數百人湧向位於出口附近的吧台，她則開始協助兩名受傷的男子。



其中一人是來自加拿大卑詩省楓樹嶺（Maple Ridge）的23歲技工學徒麥克唐頓（Jordan McIldoon），他與女友貝瑞薩（Amber Bereza）一起參加這場演唱會。



槍手從附近飯店32樓開槍後，麥克唐頓腹部中彈，女友則在一片混亂中與他走散。



古茲告訴CBS今晨：「他的手指有點握著我的手」、「他的手稍微用力握了一下，接著就鬆手了。」



古茲身旁的一名男子在麥克唐頓手機作響時接了起來，並取得他女友及母親的電話號碼，古茲接著撥給他被要求留在飯店的女友。



古茲回憶當時兩人的對話：「她說：『老實跟我說，情況怎麼樣？』然後我說：『他沒有活下來。』」



「她告訴我：『他是我一生摯愛，妳確定嗎？』我說：『我確定。』」



古茲答應貝瑞薩將留在麥克唐頓身邊，在與他母親聯繫上後也承諾將這麼做，而她一留就是4個小時。



消息傳出後，許多網友為之感動，來自加拿大與其他地區的數以百計網友今天湧入古茲臉書感謝她。



一名加拿大網友寫道：「謝謝妳給予他、他的家人與朋友安慰，包括我在內的陌生人永遠感激，他不是孤身一人，而是在妳充滿關愛的雙臂中。」



另一名網友則說：「身為一名加拿大人，我想要感謝妳為喬登（麥克唐頓）留在那裡，這是任何人能做的最無私且有愛心的事情。」（譯者：中央社周莉芳）1061004